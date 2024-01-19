«К психологу не хожу»: Волочкова рассказала, как справляется со стрессом после слива видео

Анастасия Волочкова заявила, что баня помогает ей пережить стресс после слива видео. Об этом информирует Пятый канал.

В Сети появилось провокационное видео с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. На нем знаменитости запечатлены целующимися и в нетрезвом состоянии. После публикации ролика на балерину обрушился шквал критики. Кроме того, ее шоу потребовали отменить из-за пагубного влияния на детскую психику. Анастасия не отрицает, что испытывает сильный стресс из-за произошедшего.

Как выяснилось, Волочкова отказалась от сеансов психолога. По словам знаменитости, она восстанавливается после скандала при помощи бани.

«К психологу я не хожу. У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж», — заявила балерина.

Ранее сообщалось о том, что Никита Джигурда решил разорвать дружбу с Волочковой и не отвечать на ее звонки. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что актер Сергей Астахов пообещал вернуть деньги зрителям за неудачный спектакль.