Никита Джигурда отрекся от дружбы с Анастасией Волочковой

Никита Джигурда решил разорвать дружбу с Анастасией Волочковой и не отвечать на ее звонки. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве состоялась пресс-конференция Волочковой, во время которой она прокомментировала скандал с Джигурдой. Когда произошел слив видео, балерина подумала, что именно Никита причастен к произошедшему. Однако на сегодняшний день она сомневается в этом. По словам Анастасии, публикация несет «репутационные потери» и для нее, и для него.

Несмотря на то, что Волочкова смягчилась по отношению к Джигурде, она сомневается в продолжении дружбы. В первую очередь, Анастасия отметила, что после скандала он перестал отвечать на звонки. Кроме того, актер не пришел на встречу с журналистами, хотя обещал это сделать.

«Он же согласился вчера прийти на пресс-конференцию. Я думаю, что вряд ли продолжу с ним дружбу. Мое-то сердце простит, конечно», — резюмировала знаменитость.

Ранее психолог Екатерина Корендясева объяснила обиду Волочковой на Джигурду после слива видео. Подробности смотрите в этой статье.