41-летний Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, контракт мужа Елены Блиновской с Минобороны РФ не будут замораживать. В ближайшее время Алексея доставят в Москву для участия в следственных действиях. Сразу после этого он отправится на передовую в Южно-Донецком направлении.

Также источник пишет, что силовики проверяют законность заключения контракта с Минобороны, поскольку он мог быть заключен при посредничестве Эльмана Пашаева.

SHOT утверждает, что бизнесмену не грозит арест. По делу о мошенничестве Пашаева Алексей признан потерпевшим.

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