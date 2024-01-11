Известный стендап-комик заявил об отъезде из страны

Российский стендап-комик Костя Пушкин заявил, что не планирует уезжать из России. Об этом он заявил во время концерта «Это все шутки», запись которого опубликована на YouTube.

Комик отметил, что на данный момент не уедет из России. Он также пошутил, что публика пришла к нему благодаря отъезду других стендаперов из страны.

«В таком случае готов вас приютить. Я не собираюсь уезжать из страны», — объяснил Пушкин.

Ранее белорусский комик Слава Комиссаренко рассказал, что американцы принимают его за жестокого человека. Он добавил в шутку, что американцы принимают его за «приехавшего крушить всех кулаками» сына актера, звезды боевиков Дольфа Лундгрена.

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