Участвовавший в «голой» вечеринке Джиган нашел нужным уехать из России с семьей

Рэпер Джиган, его жена Оксана Самойлова и дети улетели из России после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Самойлова 10 дней не появлялась в сети, и только сейчас сообщила об отдыхе в теплых краях.

Она не стала раскрывать место, в которое улетела семья. Самойлова сообщила на своей странице в соцсетях, что «за эти 10 дней столько всего было».

Также она призналась фанатам: супругам предсказали появление пятого ребенка.

Блогер отметила, что очень скучала эти дни по подписчикам. За время отсутствия семья снимала влоги на канал.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в Москве состоялась вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». Одним из гостей стал рэпер Джиган. В Сеть попали его кадры с хозяйкой вечера. Джиган был без футболки. На мероприятии также присутствовала его жена, но пара быстро покинула мероприятие.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров пребывает в подавленном состоянии после участия в вечеринке и может уехать за границу.