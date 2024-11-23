Уехал из России после начала СВО: комик Артур Чапарян готов вернуться в Москву за 700 тысяч рублей

Комик Артур Чапарян, который уехал из России после начала спецоперации, назвал сумму, ради которой готов вернуться в Москву. За 700 тысяч рублей артист прилетит в столицу и выступит на корпоративе, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, в репертуаре у Чапаряна имеется 25-минтуный монолог с шутками для взрослой аудитории. Если заказчик пожелает отредактировать материал, то за это придется заплатить.

Также стал известен райдер артиста. Для перелета в Москву ему необходимо оплатить билеты. За выступление вносится предоплата в 50%. Суточные комика составляют 50 долларов. Проживать Артур должен в отеле не ниже четырех звезд. Передвигаться по столице хотел бы на такси категории «комфорт».

Ранее уехавшая из России Чулпан Хаматова пожаловалась на проблемы в Латвии. Актриса заявила, что ее выгнали из театра.