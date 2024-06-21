Известный российский комик рассказал, что его не пустили в ресторан в Сочи

Известный российский комик и шоумен Азамат Мусагалиев вспомнил, как его не пустили в ресторан в Сочи. Об этом он рассказал в шоу «Я себя знаю!», опубликованном во «ВКонтакте».

Как признался юморист, случай произошел, когда они с супругой отдыхали в горах в Сочи в период коронавирусного карантина. Однажды артист предложил жене отправиться в город, и они доехали до нового караоке-ресторана, который, по словам комика, на тот момент был самым модным в городе.

«Мы проходим без очереди, чуть-чуть нагловато. Мы подходим, мне говорят: "В спортивных нельзя"», — заявил Мусагалиев.

Шоумен подчеркнул, что сотрудники заведения узнали его, но все равно не стали нарушать установленного дресс-кода.

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