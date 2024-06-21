«Псевдоним стремный»: лидер группы «Чайф» Шахрин раскритиковал Инстасамку

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин назвал псевдоним Инстасамки «стремным». Об этом он рассказал в интервью Kp.ru.

22 июня солисту рок-группы «Чайф» Владимиру Шахрину исполняется 65 лет. Музыкант дал большое интервью журналистам, в котором рассказал о творческих планах и затронул тему современных исполнителей.

По словам Шахрина, который не так давно негативно отзывался об Инстасамке со сцены, он мало что знает о певице.

«Я об Инстасамке знаю только то, что у нее есть песня со словами „За деньги да“, что у нее сделанное пластическими хирургами лицо и псевдоним достаточно стремный для меня. Поэтому мне кажется, что и музыка у нее будет такая же», — рассказал он.

При этом рокер заявил, что никаких претензий к Инстасамке у него нет, ведь ее музыка рассчитана на другую аудиторию.

«Если ее это не смущает и людям нравится, пусть поет. Жить она нам не мешает, аудиторию не забирает. Лично мне она неинтересна», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что украшения Инстасамки с последнего выступления оценили в 90 тысяч рублей.