Одно лицо: отдыхающая в Турции звезда «Вызова» Юлия Пересильд показала мать
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Актриса Юлия Пересильд показала фото с мамой на отдыхе. Сейчас женщины находятся в отпуске в Турции.
Звезда фильма «Вызов» не особо любит раскрывать подробности личной жизни и делиться семейными снимками, поэтому в Сети довольно редко можно увидеть ее близких. Тем не менее, иногда артистка делает исключения. Так, во время отдыха она решила опубликовать кадр с мамой. Они обе были слегка загорелые и не накрашенные. Пользователи даже подметили, что Пересильд очень похожа на свою родительницу.
Напомним, что сама Юлия Пересильд выспитывает двоих дочерей – Анну и Марию. Старшая уже начала покорять отечественный кинематограф. Большим прорывом для нее стала роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После него Анну стали звать на светские мероприятия и в другие престижные проекты.
В свет юная актриса часто выходит либо с матерью, либо с отцом Алексеем Учителем. Несмотря на то, что родители находятся в разводе, она поддерживает связь с обоими. Также Анна общается с бойфрендом Юлии Михаилом Тройником.
Ранее Юлия Пересильд отпраздновала вторую годовщину отношений с Михаилом Тройником.