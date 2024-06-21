Одно лицо: отдыхающая в Турции звезда «Вызова» Юлия Пересильд показала мать

Напомним, что сама Юлия Пересильд выспитывает двоих дочерей – Анну и Марию. Старшая уже начала покорять отечественный кинематограф. Большим прорывом для нее стала роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». После него Анну стали звать на светские мероприятия и в другие престижные проекты.

В свет юная актриса часто выходит либо с матерью, либо с отцом Алексеем Учителем. Несмотря на то, что родители находятся в разводе, она поддерживает связь с обоими. Также Анна общается с бойфрендом Юлии Михаилом Тройником.

Ранее Юлия Пересильд отпраздновала вторую годовщину отношений с Михаилом Тройником.