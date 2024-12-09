Известный режиссер вспомнил, как жил с семьей в подвале

Народный артист РФ Марк Розовский рассказал, что в детстве он жил с семьей в подвале. Об этом он заявил изданию «Москвич Mag».

87-летний художественный руководитель театра «У Никитских ворот» признался, что родился в Петропавловске-Камчатском, но спустя год его семья переехала в Москву и поселилась в доме по адресу улица Петровка 26.

«Сейчас в том дворе летом корт, а зимой заливают каток. Там прошло мое послевоенное детство», — поделился теетральный режиссер.

Розовский уточнил, что условия в жизни в том доме было сложно назвать комфортными.

«Жили мы в подвале. Комната — 20 метров. Время было полуголодное. Карточная система. Борьба с космополитизмом», — высказался народный артист РФ, отметив, что антисемитизма в его дворе практически не было.

«У нас было немало и татарских семей, которые, наверно, переживали те же страхи», — резюмировал он.

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