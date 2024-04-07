Увезли на «скорой»: в Москве 87-летний режиссер Марк Розовский потерял сознание на работе

87-летнему режиссеру Марку Розовскому понадобилась экстренная помощь медиков в Москве. Он потерял сознание прямо на работе.

Как сообщает Telegram-канал Mash, худруку театра «У Никитских ворот» стало плохо в день его рождения, 3 апреля. Его коллеги сразу же вызвали медиков, которые оказали помощь Розовскому на месте.

Близкие народного артиста пояснили, что ему стало плохо из-за усталости. Сейчас режиссер находится дома.

Марк Розовский — известный советский и российский театральный режиссёр, драматург и сценарист, композитор, прозаик, поэт. Именно он придумал сценарий к фильму "Д'Артаньян и три мушкетёра". В 1983 году основал театр «У Никитских ворот», и с тех пор является его руководителем. На счету артиста множество государственных наград и званий.

Ранее сообщалось, что врачи госпитализировали 9-летнюю дочь блогера Оксаны Самойловой. Ребенку потребовалась помощь медиков из-за астмы, заболевание обостряется каждую весну. Врачи рекомендовали проводить это время года на море. Однако из-за школы семья вынуждена не соблюдать советы медиков. В больнице девочке проведут различные процедуры, а также сделают капельницы.