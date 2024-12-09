У 74-летнего Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер Борис Щербаков, которого медики госпитализировали после падения на лестничной клетке, до сих пор остается в больнице. Врачи провели комплексное обследование актера, во время которого удалось обнаружить редкое заболевание кишечника — пневматоз.

При этой болезни в нижней части кишечника появляются наполненные газом кисты. При этом патология постепенно прогрессирует, приводя к кровотечениям и другим тяжелым осложнениям. Медики заявили, что пока болезнь не требует хирургического вмешательства.

Ранее у Щербакова выявили перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.

Ранее мы писали о том, что жена госпитализированного Бориса Щербакова раскрыла диагноз актера.