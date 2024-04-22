Дмитрий Нагиев нашел себе подработку в Дубае

Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев нашел подработку в ОАЭ. Об этом сообщает Kp.ru.

Как пишет источник, 57-летний артист в настоящий момент по-прежнему является одним из самых высокооплачиваемых актеров в России. Нагиев активно принимает участие в съемках кино и сериалов, завершил работу над фильмом «Кто быстрее?», а прямо сейчас снимается в Сочи на съемочной площадке фильма «Агент 00 Батя».

При этом с недавнего времени Нагиев имеет и другой источник заработка. Так, шоумен начал проводить мастер-классы в Дубае.

Ближайший двухнедельный курс пройдет в мае, на нем будут обучать актерским техникам и импровизациям для жизни и бизнеса. Уточняется, что программа включает двухдневный мастер-класс от Нагиева и участие в показе мастер-номеров.

Стоимость курса составляет 15600 AED (около 396 тысяч рублей) с человека. В случае недовольства, как заверили организаторы, после первого занятия вернут 50% стоимости.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Нагиева заметили на съемочной площадке спустя два года.