«Моей жене повезло»: Бари Алибасов раскрыл подробности своего седьмого брака

Основатель музыкальных групп «Интеграл» и «На-на» Бари Алибасов раскрыл подробности своей личной жизни. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ продюсер рассказал, почему скрывал брак со своей бывшей помощницей Еленой.

Не так давно Бари Алибасов женился в седьмой раз на Елене, которая раньше работала его помощницей. Продюсер признался, что счастлив с новой супругой. Однако руководитель группы «На-на» не хотел никому сообщать о своем новом союзе. Более того, даже сын не сразу узнал о переменах в личной жизни отца.

«А чего открывать-то с какой целью, тратить деньги на подарок? Мы любим своих родственников», — пошутил Бари Алибасов.

По словам Елены, у нее давно сложились теплые отношения с сыном продюсера.

Говоря о браке, Бари Алибасов считает, что его жене очень повезло.

«Повезло ей. Пока подходит. И кушать есть чего, и спать есть с кем, и есть с кем ездить на интересные события», — поделился создатель группы «На-на».

Также Елена опровергла все слухи о том, что она вышла замуж за продюсера из корыстных побуждений.

«Я вполне обеспеченный человек, как-то же я жила до Бари Каримовича и не страдала. Но так в жизни получилось, что оказался мой человек», — высказалась супруга Бари Алибасова.

Напомним, в январе этого года 76-летний Бари Алибасов женился на своей помощнице Елене, которая младше его на 20 лет. Впоследствии выяснилось, что пара расписалась еще полтора года назад, но долго скрывала это от общественности.

Ранее сообщалось о том, что экс-солист группы «На-На» Павел Соколов рассказал о строгих требованиях Бари Алибасова к участникам коллектива.