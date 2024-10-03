Известный рэп-исполнитель: кому принадлежал картинг-клуб, где мальчик сломал руку

В Подмосковье мальчик сломал руку в картинг-клубе из-за отказа тормозов машины. Выяснилось, что заведение, где произошел инцидент, принадлежало рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов).

Участник «Фабрики звезд» открыл картинг-клуб в марте этого года. Также он является владельцем сети картодромов, пишет mk.ru.

Напомним, мальчик получил травму во время похода с отцом в картинг-клуб в подмосковных Котельниках. Отец и сын решили взять на прокат картинг, но во время поездки у машины отказали тормоза, и она врезалась в ограждение. В итоге несовершеннолетний получил перелом правой руки со смещением.

После аварии следователи возбудили уголовное дело. Они выяснят, по чьей вине произошел инцидент.

Ранее мужчина получил перелом черепа после падения в ночном клубе. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, ему стало плохо и он упал прямо посреди танцпола.