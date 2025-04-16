Известный певец сбил Самбурскую в центре Москвы: названо имя виновника ДТП

Стас Костюшкин оказался водителем мопеда, сбившего Настасью Самбурскую в центре Москвы. Об этом сообщает StarHit.

В распоряжение источника попали новые подробности ДТП с участием актрисы. Якобы за рулем мопеда, сбившего Самбурскую, находился Стас Костюшкин. Певец снял шлем и подбежал к пострадавшей, которая отмахивалась от его помощи и громко кричала.

По информации источника, артистам не удалось расстаться на дружеской ноте. Самбурская, держась за спину, покинула проезжую часть в сопровождении подруги.

Ни Стас, ни Настасья не комментировали ДТП. Пока остается загадкой — реальной ли была авария, или это «прогрев» совместного проекта.

Ранее сообщалось, что певец Стас Костюшкин продает усадьбу за 500 млн рублей в селе под Рязанью. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что сын Татьяны Булановой подрался с фанатом.