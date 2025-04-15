«Написал на меня заявление за избиение»: сын Татьяны Булановой подрался с назойливым фанатом

Младший сын певицы Татьяны Булановой столкнулся с неприятностями. 18-летний Никита подрался с фанатом, который ломился к нему в квартиру.

Наследник артистки пошел по ее стопам и с 2024 года начал музыкальную карьеру под псевдонимом Bulanow, но, в отличие от знаменитой мамы, Никита читает рэп. По-видимому, сыну исполнительницы хита «Ясный мой свет» удалось завоевать любовь зрителей.

Недавно к Никите домой ломился назойливый поклонник. Фанат требовал сделать совместное фото и не уходил. Юноша, устав от наглости парня, пытался его прогнать, но в итоге закончилось дракой.

«Всем привет, не спал до утра, он написал на меня заявление за «избиение»», - написал молодой человек в своем Telegram-канале.

Младший сын звезды родился, когда Татьяна была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. Их брак продлился 11 лет и распался в 2016 году. Певица решилась на развод, когда увидела переписку супруга со своей подругой. Никита сейчас живет с мамой, отчимом и старшим братом.

Недавно артистка призналась, что старший сын принял решение переехать жить к ней, хотя у него есть своя квартира.