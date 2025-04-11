Певец Стас Костюшкин продает усадьбу за 500 млн рублей в селе под Рязанью

Певец Стас Костюшкин продает усадьбу в селе Константиново под Рязанью. Стоимость своей недвижимости артист оценил в 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Журналисты заглянули на портал по размещению объявлений и узнали, что усадьба площадью 1329 кв. располагается в селе, которое называют Родиной поэта Сергея Есенина. Стас владеет особняком с тремя этажами и семью комнатами: гостиной, обеденной, бильярдной, комнатами отдыха и спальнями.

Отмечается, что на территории усадьбы есть баня с купелью и джакузи под открытым небом. А также зона СПА с сауной, солярием и тренажерным залом. По информации сайта Wellnesso, всем этим владеет Стас Костюшкин.

Единственным недостатком жилища исполнитель считал дальнее расстояние от Москвы. Здесь он не может часто бывать из-за занятости.

Ранее мы писали о том, что дом певицы Аллы Пугачевой за 150 миллионов рублей на Истре могут снести. Артистка подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, но он следом за бабушкой уехал из России, а сейчас пытается продать недвижимость.