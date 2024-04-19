Известный певец призвал выдать Ани Лорак российский паспорт

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, призвал выдать паспорт России украинской певице Ани Лорак. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Музыкант подчеркнул, что его украинская коллега последние годы регулярно выступает на территории России и проявляет «понимание ситуации». При этом, как отметил Данко, исполнительница не попала под влияние пропаганды своей родной страны.

«Конечно, надо [дать паспорт]. Это наши люди. <…> Если просят — значит, наши», — заявил артист.

Напомним, Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта в феврале 2024 года. По данным СМИ, певица изучала вопрос получения гражданства РФ с осени 2022 года, когда против нее на Украине ввели санкции.

Накануне Лорак сообщила о смерти 77-летнего отца.

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