passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 апреля 2024, 12:53
1 мин.

«Ты всегда в моем сердце»: певица Ани Лорак сообщила о смерти в семье

Певица Ани Лорак сообщила о смерти 77-летнего отца.
«Ты всегда в моем сердце»: певица Ани Лорак сообщила о смерти в семье

© Starface.ru

В семье украинской певицы Каролина Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, случилось несчастье. На 78-году ушел из жизни отец артистки Мирослав Иванович.

«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», — написала певица в своем блоге.

Ани также опубликовала архивную черно-белую фотографию, на которой запечатлена еще ребенком рядом с отцом.

Артистка не сообщила подробности произошедшей трагедии и причину смерти отца. О дате и месте похорон также нет данных.

Ранее Ани Лорак решила получить российский паспорт. Певица давно выступает на территории РФ и пользуется здесь большой популярностью. Как выяснилось, в феврале 2024 года Ани Лорак подала необходимые документы для оформления гражданства.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ани Лорак
смерть
семья
трагедия