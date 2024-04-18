«Ты всегда в моем сердце»: певица Ани Лорак сообщила о смерти в семье

В семье украинской певицы Каролина Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, случилось несчастье. На 78-году ушел из жизни отец артистки Мирослав Иванович.

«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», — написала певица в своем блоге.

Ани также опубликовала архивную черно-белую фотографию, на которой запечатлена еще ребенком рядом с отцом.

Артистка не сообщила подробности произошедшей трагедии и причину смерти отца. О дате и месте похорон также нет данных.

Ранее Ани Лорак решила получить российский паспорт. Певица давно выступает на территории РФ и пользуется здесь большой популярностью. Как выяснилось, в феврале 2024 года Ани Лорак подала необходимые документы для оформления гражданства.