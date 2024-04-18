Опубликовано 18 апреля 2024, 12:53
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«Ты всегда в моем сердце»: певица Ани Лорак сообщила о смерти в семье
Певица Ани Лорак сообщила о смерти 77-летнего отца.
© Starface.ru
В семье украинской певицы Каролина Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, случилось несчастье. На 78-году ушел из жизни отец артистки Мирослав Иванович.
«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», — написала певица в своем блоге.
Ани также опубликовала архивную черно-белую фотографию, на которой запечатлена еще ребенком рядом с отцом.
Артистка не сообщила подробности произошедшей трагедии и причину смерти отца. О дате и месте похорон также нет данных.
Ранее Ани Лорак решила получить российский паспорт. Певица давно выступает на территории РФ и пользуется здесь большой популярностью. Как выяснилось, в феврале 2024 года Ани Лорак подала необходимые документы для оформления гражданства.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева