«Идеального партнера не существует»: бойфренд Ани Лорак сделал публичное заявление

Певица Ани Лорак и ее бойфренд Исаак Виджраку публично признались друг другу в любви. Они уже давно не скрывают отношения и не боятся говорить о них поклонникам.

В личном блоге инструктор по йоге обратился к возлюбленной и заявил о своих чувствах. В своем послании он отметил, что полностью счастлив с артисткой и наслаждается временем, проведенным с ней.

«Идеального партнера не существует, пока вы не воспринимаете его несовершенства как нечто совершенное. Тогда отношения становятся даже больше, чем просто прекрасными. Жизнь с тобой — это как 24/7 есть самое лучшее мороженое, которое никогда не надоедает», - написал Исаак.

В свою очередь, Лорак тоже не смолчала. Она заявила, что возлюбленный делает ее жизнь лучше.

К слову, сейчас певица настолько счастлива, что не скрывает своих планов на возможную свадьбу со спортсменом. Известно, что они уже живут вместе и знакомы с детьми друг друга от предыдущих отношений. Ани не исключает, что следующим шагом может быть именно брак.

По признанию вокалистки, она хочет организовать довольно скромное мероприятие в уединенной обстановке. Никаких пышных торжеств она устраивать не желает.

Ранее Ани Лорак призналась, что мало ест из-за нового бойфренда.