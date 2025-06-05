Известно, кто станет ведущим свадьбы Павла Деревянко и Зои Фуць

Актер Павел Деревянко предложил Владимиру Познеру стать ведущим его свадьбы с Зоей Фуць. Об этом сообщает Telegram-канал Хуже и не скажешь.

В мае 2025 года Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца возлюбленной на футбольном стадионе. Поговаривают, актер не скупится на предстоящее торжество и планирует с размахом отметить свадьбу.

В распоряжение источника попали кадры, сделанные в Москве на Патриарших прудах. На снимках актер запечатлен с Владимиром Познером. Якобы между ними состоялась встреча, во время которой Павел предложил Познеру провести его свадьбу.

На данный момент ни Владимир, ни Павел не подтверждали информацию.

По другой версии, Познер и Деревянко запечатлены на съемках сериала «Беспринципные», где актер играет главную роль, а Патриаршие пруды являются основной локацией.

Напомним, Павел познакомился с будущей женой в соцсети. Зоя написала ему сообщение, в котором поделилась мнением о «Беспринципных». Известно, что с парой живут сыновья Зои от предыдущих отношений.

Ранее хакеры взломали аккаунт Павла Деревянко и слили личное видео актера с Зоей Фуць. Подробности читайте в этой новости.

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