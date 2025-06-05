Агата Муцениеце вышла в свет в наряде, который подчеркнул округлившийся живот

Агата Муцениеце вышла в свет в наряде, подчеркнувшим ее округлившийся живот. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Сети появились новости о беременности актрисы от Петра Дранги, за которого она выходит замуж. Сама Агата не комментирует слухи. Зато Муцениеце вышла в свет в платье, которое подчеркнуло изменения в фигуре.

На открытии XII Забайкальского международного мероприятия актриса появилась в белом платье и продемонстрировала округлившийся живот. По информации источника, знаменитость стала ведущей мероприятия вместе с Георгием Перадзе.

Также на мероприятии ожидаются Гоша Куценко, Анна Ардова, Елена Захарова и многие другие.

Напомним, в 2025 году Агата получила предложение руки и сердца от музыканта. По данным СМИ, Петр поладил с ее дочкой от Павла Прилучного.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга планируют обвенчаться. Подробности читайте в этой новости.

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