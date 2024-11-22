Изменившаяся жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с шоуменом

Поводом для разговоров о возможном разрыве пары стал совместный снимок Дарины с неким мужчиной. На фото пара обнималась и улыбалась в камеру, подчеркивая близкие отношения. Эрвин предпочла не представлять спутника в микроблоге, однако пользователи допустили, что между ними любовные отношения.

Помимо этого, девушка давно ничего не рассказывала о звездном супруге, который старше ее на 30 лет, хотя раньше периодически публиковала их совместные снимки.

Ранее Дарина Эрвин опровергла слухи о том, что нарастила уши после похудения.

Также сообщалось, что Эрвин с экстремально худыми ногами снялась на прогулке с собакой.