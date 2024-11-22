НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 ноября 2024, 15:10
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Изменившаяся жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с шоуменом

Жена Цекало Дарина Эрвин выложила фото с новым потенциальным бойфрендом.
Изменившаяся жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с шоуменом

© Tarakanov Vadim/East News

Четвертая жена Александра Цекало, с которой он сыграл свадьбу в 2019 году в США, спровоцировала слухи о расставании с шоуменом. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Изменившаяся жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с шоуменом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поводом для разговоров о возможном разрыве пары стал совместный снимок Дарины с неким мужчиной. На фото пара обнималась и улыбалась в камеру, подчеркивая близкие отношения. Эрвин предпочла не представлять спутника в микроблоге, однако пользователи допустили, что между ними любовные отношения.

Помимо этого, девушка давно ничего не рассказывала о звездном супруге, который старше ее на 30 лет, хотя раньше периодически публиковала их совместные снимки.

Ранее Дарина Эрвин опровергла слухи о том, что нарастила уши после похудения.

Также сообщалось, что Эрвин с экстремально худыми ногами снялась на прогулке с собакой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Александр Цекало
Дарина Эрвин
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