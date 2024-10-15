НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 октября 2024, 14:54
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«Уже на инопланетянина похожа»: молодая жена Цекало продолжает худеть

Молодая жена Цекало с экстремально худыми ногами снялась на прогулке с собакой.
«Уже на инопланетянина похожа»: молодая жена Цекало продолжает худеть

© Tarakanov Vadim/East News

Молодая жена продюсера Александра Цекало продолжает меняться внешне. На новых фотографиях 33-летнюю художницу Дарину Эрвин обвинили в экстремальной худобе.

Пользователи Сети отметили, что девушка просто тает на глазах. На новом снимке она предстала в длинной рубашке в клетку и модных шлепках. Фото было сделано во время прогулки с собакой. Дарина присела отдохнуть и поправляла волосы. Она была на фоне красивого пейзажа, но все внимание было приковано к ее слишком худым ногам.

«Ножки-спички», «Уже на инопланетянина похожа», «Что же она делает с собой? Неужели Саша не видит, до чего докатилась его жена?», «Вроде бы уже пора остановиться с похудением и филлерами», – пишут в комментариях.

«Уже на инопланетянина похожа»: молодая жена Цекало продолжает худеть

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Цекало не отвечает на сообщения подписчиков и не говорит, что происходит в ее жизни. Если раньше брюнетка отличалась стройной талией и пышными формами, то теперь стала совсем худой. Она сменила стиль с женственного на повседневный. Все это вызывает беспокойство у публики.

Напомним, что продюсер покинул Россию в 2019 году. В прессе писали, что Цекало решился на это из-за своей молодой возлюбленной, которая не хотела оставаться в холодной стране.

Ранее хирург в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл секрет острых подбородков Марии Погребняк и жены Цекало.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Александр Цекало
худоба
внешность
Дарина Эрвин