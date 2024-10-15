«Уже на инопланетянина похожа»: молодая жена Цекало продолжает худеть

Молодая жена продюсера Александра Цекало продолжает меняться внешне. На новых фотографиях 33-летнюю художницу Дарину Эрвин обвинили в экстремальной худобе.

Пользователи Сети отметили, что девушка просто тает на глазах. На новом снимке она предстала в длинной рубашке в клетку и модных шлепках. Фото было сделано во время прогулки с собакой. Дарина присела отдохнуть и поправляла волосы. Она была на фоне красивого пейзажа, но все внимание было приковано к ее слишком худым ногам.

«Ножки-спички», «Уже на инопланетянина похожа», «Что же она делает с собой? Неужели Саша не видит, до чего докатилась его жена?», «Вроде бы уже пора остановиться с похудением и филлерами», – пишут в комментариях.