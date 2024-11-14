Экстремально похудевшая жена Цекало отрицает, что нарастила уши

Четвертая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин отрицает, что нарастила уши. При этом на фото брюнетки заметно, что появилась лопоухость.

Эрвин перестала быть похожей на прежнюю себя. Она экстремально похудела, теперь интернет-пользователи заподозрили Дарину в пластике ушей. Девушка все отрицает.

«Так вы из тех, кто думал, что у меня пластическая операция на груди и ягодицах? Что теперь случилось? У вас закончились теории заговора? Теперь это уши, хм», - написала она в ответ на один из комментариев.

Некоторые поддержали 33-летнюю Дарину и говорят, что она очень красивая и не как все. Другие сомневаются в натуральности ушей: кто-то пишет о латексных накладках, другие списывают все на пластику.

«Жаль вас разочаровывать, но вот что происходит, когда вы похудеете — мои уши сейчас на сто процентов драматичнее», — отмечает Эрвин.

Если посмотреть архивные фото девушки, то на них Дарина разительно отличается – никаких намеков на лопоухость на старых снимках нет.

Ранее Эрвин выложила фото с прогулки с собакой. В Сети отметили ее «ноги-спички», комментаторы писали, что девушка «уже на инопланетянина похожа».