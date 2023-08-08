Подозревают болезнь: София Ротару запретила себя фотографировать

Популярная певица София Ротару запретила родственникам показывать, как она выглядит. Звезда отпраздновала 76-летие, но в соцсетях не появилось ни одного снимка с именинницей. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

Журналисты обратили внимание на то, что многие звезды шоу-бизнеса поздравили Ротару с праздником, а вот члены семьи отказались от публикаций. Поклонники ждали, что на просторах Интернета появятся кадры с артисткой, но она долгое время скрывается от публики. По слухам, певица испытывает проблемы со здоровьем и может страдать от болезни Паркинсона.

«При болезни Паркинсона лицо больного может казаться застывшим, мимика становится скованной. Впоследствии возникают проблемы с речью из-за дрожания нижней челюсти и языка, происходят дегенеративные нарушения работы мозга», — цитирует эксперта по болезни «7Дней.ru».

Но представитель исполнительницы опроверг информацию о ее возможной болезни.

Ранее мы писали о том, как король российской эстрады Филипп Киркоров обратился с поздравлениями к пропавшей с радаров певице Софии Ротару в ее день рождения. По мнению пользователей Сети, артист таким образом раскрыл тот факт, что исполнительница по-прежнему общается с коллегами из России.

Также мы сообщали о бывшем отеле Софии Ротару, который находится в Ялте. Он превращается в «дом-призрак». В здании уже давно никто не появлялся, вилла ветшает.