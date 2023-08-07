В окнах темно, все посетители исчезли: что стало с бывшей гостиницей Софии Ротару

Бывший отель Софии Ротару, который находится в Ялте, превращается в «дом-призрак». В здании уже давно никто не появлялся, вилла ветшает.

Известная эстрадная певица София Ротару в какой-то момент перестала выходить на связь. Уже в течение полутора лет она не появляется на сцене и не выкладывает посты в социальных сетях. Однако, несмотря на отсутствие гонораров, артистка явно не бедствует. Когда-то хорошую прибыль Ротару получала благодаря своему отелю, расположенному в Ялте.

Женщина переписала недвижимость на сына Руслана. Он же решил выставить виллу на продажу за 30 миллионов евро. Только вот гостиницу до сих пор никто так и не купил. Уже несколько лет София Ротару не приезжает в отель. К тому же само здание постепенно приходит в негодность. Об этом рассказала mk.ru местная жительница.

Как утверждает женщина, гостиница вечно закрыта, в окнах темно, туда никто не заходит.

«А еще раньше на этой вилле активно наживались мошенники. Люди бронировали номер у якобы менеджеров «Софии», вносили предоплату, приезжали, а гостиница закрыта», – добавила она.

По словам источника из близкого окружения певицы, отель уже давно стоит на консервации. Вилла ветшает. Поэтому никто и не соглашается приобрести недвижимость.

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