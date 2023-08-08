Разоблачил ее: Киркоров поздравил Ротару с днем рождения и намекнул на связь певицы с Россией

Король российской эстрады Филипп Киркоров обратился с поздравлениями к пропавшей с радаров певице Софии Ротару в ее день рождения. По мнению пользователей Сети, артист таким образом раскрыл тот факт, что исполнительница по-прежнему общается с коллегами из России, пишет «7Дней.ru».

Ротару уже достаточно давно находится в тени и не спешит выходить из нее, тем самым провоцируя появление в Сети все больше и больше слухов относительно себя и своей позиции. Некоторые пользователи и журналисты считают, что из-за сложившейся в мире ситуации звезда залегла на дно, а другие — видят в происходящем проблемы певицы со здоровьем.

Артисты, которых раньше считали друзьями Ротару, тоже никак не афишируют общение с ней и вообще никак не упоминают коллегу. Единственным, кто прервал столь долгое молчание, стал Филипп Киркоров. Король российской эстрады обратился к исполнительнице с поздравлением. В августе ей исполнилось 76 лет. Вопреки желанию ненавистников певицы, Киркоров выложил с ней несколько совместных снимков.

Подписчики артиста решили воспользоваться ситуацией и выяснить, поддерживает ли их кумир связь с Ротару по-прежнему. Однако Киркоров не выдал себя и ничего не ответил. Но тем не менее комментаторы нашли объяснение случившемуся. Некоторые из них уверены, что певец поздравлением разоблачил Ротару, которая, несмотря на свои взгляды, продолжает поддерживать связь с коллегами из РФ.

Ранее диджей и телеведущая Катя Гусева сообщила о скорой свадьбе 56-летнего Филиппа Киркорова. Девушка не знает, кто избранница певца, но при этом видит его горящие глаза.