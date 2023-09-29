Избранник Ани Лорак публично признался в любви к певице. Об этом сообщает издание The Voice.

Певица отметила 45-летие на сцене «Крокус Сити Холла». В честь юбилея артистки Исаак Виджраку трогательно к ней обратился.

В личном блоге избранник Лорак показал ее фото во время выступления. На снимке Ани запечатлена в облегающем платье с разрезом до бедра. Инструктор по йоге назвал певицу «борцом за любовь». Также он поделился снимком, сделанным в гримерной Лорак. Помещение было заставлено роскошными букетами и портретом Ани, созданным поклонником.

«Всю эту любовь может получить только тот, кто обладает невероятным талантом. Ты этого заслуживаешь», — высказался Исаак.

Увидев трогательное обращение избранника, Лорак призналась ему в любви.

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