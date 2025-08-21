Избитого мужа Елены Блиновской признали виновным в аварии на Шаболовке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети появились кадры избитого Алексея Блиновского: ему разбили голову и нос. Как выяснилось, муж Елены попал в ДТП, после которого водитель авто его избил. По информации источника, Блиновский ехал на мотоцикле по улице Шаболовка, пытаясь обогнать кроссовер в тот момент, когда был включен поворотник. Алексей не заметил этого и захотел объехать машину возле бордюра. В результате он снес зеркало автомобиля.

Отмечается, что Алексея Блиновского признали виновником аварии. Против него составлен административный протокол за несоблюдение правил ПДД.

