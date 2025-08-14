«Еще и в такой день»: невестка Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП в центре Москвы

Невестка певицы Валерии попала в ДТП в центре Москвы. Об этом Лиана Шульгина рассказала в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 13 августа, но поделиться случившемся девушка решилась только спустя несколько часов. В момент столкновения вместе с ней в машине находилась ее сестра Марьяна. Девушки ехали на ужин в ресторан.

Водитель машины, двигающейся по соседней полосе, неудачно перестроился и задел авто Лианы.

«Ущерб, к счастью, минимальный — только немного поцарапан бампер, но сама ситуация… еще в такой день… Вся волокита с документами, вызов ДПС и прочие формальности просто вымотали… это все затянулось на несколько часов», — написала Шульгина.

ДТП случилось в печальный для самой Лианы день. Ровно год назад, 13 августа, умерла ее любимая собака. Однако она нашла в случившемся и позитивный момент. Столкновение произошло прямо напротив того самого ресторана, куда сестры ехали на ужин.

«Пока ждали ДПС, даже успели вместе поесть там же, вот такая неожиданная встреча вышла. Все обошлось, никто не пострадал — это главное!», — добавила невестка Валерии.

