«Я вернулась»: в аккаунте осужденной на пять лет Елены Блиновской появились новые розыгрыши

В личном блоге Елены Блиновской внезапно появилось сразу три новых публикации, в которых пользователей приглашают принять участие в розыгрыше дорогостоящих призов. При этом «королева марафонов» находится в СИЗО и не имеет доступа к соцсетям.

«Я вернулась. После долгих лет тишины я снова с вами… В честь возвращения я приготовила кое-что особенное», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», аккаунт Блиновской взломали мошенники, чтобы выманить данные банковских карт у подписчиков.

Пользователям предлагалось «покрутить колесо» и перейти по ссылке для получения приза, однако на самом деле доверчивый пользователь попадал на фишинговый сайт.

Напомним, Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, превышающую миллиард рублей, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в миллион рублей.

Ранее Елена Блиновская попросила отсрочить наказание, однако прокурор выступил против, мотивировав это тем, что у детей блогерши есть отец. При этом Алексей Блиновский служит в зоне СВО.