Везла маму и детей в экономе: певицу Нюшу начали травить за поступок в самолете

Мать певицы Нюши Ирина Шурочкина объяснила перелет разными классами с дочерью на рейсе Дубай-Москва. По ее словам, на всех в бизнес не было билетов.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В Сеть попало видео, как Нюша сажает мать и детей в эконом-классе, а сама уходит в бизнес, где летела одна. Интернет-пользователи посчитали, что это смешно.

Шурочкина заявила, что в этом «нет ничего такого». Она говорит, что травля неуместна, поскольку билетов в бизнес-класс на всех не было.

Издание уточняет, что в Дубае семья праздновала день рождения матери Нюши.

В январе Нюша попала в число 9 приглашенных из России на важное мероприятие в ОАЭ. Речь идет об открытии крупного отеля в Дубае. На мероприятие приехала певица Бейонсе. Из России на открытии присутствовала модель Виктория Лопырева. Муж певицы Ханны Павел Курьянов сообщал, что были приглашены 300 человек со всего мира – по 5-10 персон от каждой страны.