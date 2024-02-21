Актер Данила Козловский уехал в США

Актер Данила Козловский запустил в Сеть новость об отъезде из России в США. Звезда фильма «Легенда №17» рассказал об этом в личном блоге.

Экс-возлюбленная Данилы уже давно не проживает на территории России. Несколько лет назад Ольга Зуева обосновалась в Нью-Йорке, в котором она воспитывает дочь от актера. В феврале 2024 года наследнице Козловского исполнилось 4 года. В честь этого события артист улетел в США, чтобы присутствовать на празднике дочки.

Козловский приехал к наследнице не с пустыми руками: он подарил ей розовое платье. Сперва отец и дочь прогулялись по городу, а затем поехали на побережье.

Также Данила показал большой торт, посвященный имениннице. Актер лаконично прокомментировал событие, написав цифру 4.