Актер Данила Козловский уехал в США
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Актер Данила Козловский запустил в Сеть новость об отъезде из России в США. Звезда фильма «Легенда №17» рассказал об этом в личном блоге.
Экс-возлюбленная Данилы уже давно не проживает на территории России. Несколько лет назад Ольга Зуева обосновалась в Нью-Йорке, в котором она воспитывает дочь от актера. В феврале 2024 года наследнице Козловского исполнилось 4 года. В честь этого события артист улетел в США, чтобы присутствовать на празднике дочки.
Козловский приехал к наследнице не с пустыми руками: он подарил ей розовое платье. Сперва отец и дочь прогулялись по городу, а затем поехали на побережье.
Также Данила показал большой торт, посвященный имениннице. Актер лаконично прокомментировал событие, написав цифру 4.
Ранее сообщалось о том, что актер Данила Козловский выступил на благотворительном вечере в Лондоне вместе с коллегами Ксенией Раппопорт и Чулпан Хаматовой. О прошедшем мероприятии рассказала Яна Поплавская. Подробности смотрите в этой новости.