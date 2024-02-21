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Опубликовано 21 февраля 2024, 09:00
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Актер Данила Козловский уехал в США

Актер Данила Козловский запустил в Сеть новость об отъезде из России в США.
Актер Данила Козловский уехал в США

© Starface.ru

Актер Данила Козловский запустил в Сеть новость об отъезде из России в США. Звезда фильма «Легенда №17» рассказал об этом в личном блоге.

Экс-возлюбленная Данилы уже давно не проживает на территории России. Несколько лет назад Ольга Зуева обосновалась в Нью-Йорке, в котором она воспитывает дочь от актера. В феврале 2024 года наследнице Козловского исполнилось 4 года. В честь этого события артист улетел в США, чтобы присутствовать на празднике дочки.

Козловский приехал к наследнице не с пустыми руками: он подарил ей розовое платье. Сперва отец и дочь прогулялись по городу, а затем поехали на побережье.

Также Данила показал большой торт, посвященный имениннице. Актер лаконично прокомментировал событие, написав цифру 4.

Актер Данила Козловский уехал в США

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось о том, что актер Данила Козловский выступил на благотворительном вечере в Лондоне вместе с коллегами Ксенией Раппопорт и Чулпан Хаматовой. О прошедшем мероприятии рассказала Яна Поплавская. Подробности смотрите в этой новости.

Источник: Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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