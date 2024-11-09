«Из семейной системы сложно выйти»: Стас Пьеха раскрыл причину наркотической зависимости

Стас Пьеха раскрыл причину, из-за чего он впал в наркотическую зависимость. Артист признался, что ему трудно было справиться грузом их звездной семьи и давления.

По словам Стаса, он не чувствовал себя достойным фамилии своей известной бабушки Эдиты Пьехи, которая часто брала внука на различного рода светские мероприятия. Там певцу приходилось общаться с публичными людьми, из-за которых он чувствовал себя некомфортно.

Стасу казалось, что он находится не на своем месте, из-за чего стал ощущать себя виноватым перед своей семьей. На этом фоне у артиста появились сильные переживания. Именно по этой причине он попытался найти утешение неблагополучных компаниях, которые и дали попробовать ему запрещенные вещества.

«У тебя очень крутая бабушка... Такая же крутая мать. То есть ты прямо в цитадели интеллекта и крутости находишься, а ты никто... Ты ничем не заслужил этого, и ты только позоришь всегда. Естественно, из семейной системы сложно выйти, и ты все время чувствуешь себя каким-то виноватым во всем, что ты не такой», — заявил артист в беседе с Владимиром Маркони в шоу «Сплетни-шейкер».

Ранее мы писали о том, что Илона Броневицкая назвала своего 44-летнего сына Стаса Пьеху обычным наркоманом.

Также сообщалось, что Стас Пьеха объяснил, почему не хочет жениться.