«Лучше не будет»: Стас Пьеха объяснил, почему не хочет жениться

13 августа Стасу Пьехе исполнилось 44 года. Артист признался, что цифры в паспорте его пугают: с годами певец чувствует себя все более тревожно.

По словам артиста, порой на него опускается «черная туча» — ему начинает все казаться бессмысленным, бесполезным, и опускаются руки. Певец заявил, что не испытывал такого в 40 лет.

«Было ощущение, что я на горку поднялся и иду по ровному. А сейчас как будто бы начал спускаться. И как будто бы дальше уже лучше не будет», — рассказал экс-участник проекта «Фабрика звезд» Пятому каналу.

Исполнитель уже был в браке. От диджея Наталии Горчаковой в 2014 году у него родился сын Петр. Сейчас артист одинок и не состоит ни с кем в отношениях. Он называет одиночество «состоянием души» — Пьеха категорически не хочет сожительствовать или снова жениться.

Несколько лет назад певец признался, что из-за частых гастролей матери Илоны Броневицкой он постоянно был один. В итоге у Стаса появилась алкогольная и наркотическая зависимости, которые артист смог преодолеть.

В прошлом году из-за психологических проблем Пьеха пошел учиться на психоаналитика. Он также считает, что артисты не могут быть душевно здоровыми людьми.

Ранее певец рассказал о проблемах со здоровьем после перенесенного коронавируса. Несмотря на то, что он переболел еще в августе, последствия его мучают до сих пор.