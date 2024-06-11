«Из них вырастают монстры»: писатель Захар Прилепин охарактеризовал Яну Троянову*

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин высказался о скандальных рассуждениях актрисы из сериала «Ольга» Яны Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ). Мужчина заявил, что не понимает, как она стала таким «монстром».

Знаменитость опубликовал в личном Telegram-канале отрывок из видеоинтервью женщины со словами о россиянах. Покинувшая страну после СВО артистка согласилась с призывом уничтожать русских детей и заявила, что Россия сделала из нее алкоголичку.

Прилепин отметил, что Яна Троянова* «ничего так, актриса» и задался вопросом.

«Видел ее в 2005 году. Симпатичная боевая девка из провинции. Как из них вырастают монстры? Где кнопка переключения?» – написал общественный деятель.

Ранее мы писали о том, что «Ветераны России» требуют возбудить уголовное дело в отношении актрисы. Активисты обратились к генпрокурору Игорю Краснову и к главе СК Александру Бастрыкину с требованием проверить Троянову*. Они считают, что женщину после громких высказываний надо причислить к террористам и экстремистам, а также лишить гражданства РФ и пенсии.

Также стали известны подробности скандала с участием актера Дмитрия Назарова. Ведущий Оскар Кучера назвал звезду театра и кино «усатым тараканом» после его слов о россиянах.

*(Признана иноагентом на территории РФ)