«Дима, ты дебил?»: Оскар Кучера назвал Назарова «усатым тараканом» после его слов о россиянах

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров продолжает негативно высказываться в адрес России и ее властей. На очередной издевательских стих актера отреагировал Оскар Кучера.

По словам Кучеры, он не понимает, что «несет» народный артист России. Актер назвал бывшего коллегу «усатым тараканом».

«А этот таракан усатый Назаров? „Дима, ты дебил?“ — единственное, что хочется сказать. Что ты несешь?» — задался вопросами Кучера в эфире YouTube-канала Metametrica.

Накануне заметно похудевший актер, который сейчас находится во Франции, опубликовал очередное произведение. В нем Назаров заявил, что Россия катится в пропасть, а россиян сравнил с ослами.

В январе 2023 года Дмитрия Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова после антироссийских высказываний. После этого семейная пара переехала в Израиль. Несколько месяцев назад они перебрались во Францию. С тех пор артист регулярно начал критиковать Родину в стихотворной форме.