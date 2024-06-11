Лишение гражданства, пенсии и колония: что грозит Яне Трояновой* за согласие с призывом уничтожать русских детей

Движение «Ветераны России» потребовало возбудить уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой*(признана иноагентом на территории РФ) после скандальных высказываний в недавнем интервью. Звезда сериала «Ольга» согласилась с призывом уничтожать русских детей и заявила, что Россия сделала из нее алкоголичку.

Сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что члены организации обратились к генпрокурору Игорю Краснову и к главе СК Александру Бастрыкину с требованием проверить актрису. Они хотят, чтобы Троянову* причислили к террористам и экстремистам, а также лишили гражданства РФ и пенсии.

Отметим, что после рассмотрения писем общественников может быть возбуждено уголовное дело по статье за пропаганду и оправдание терроризма. Актрисе может грозить колония.

К слову, сама Троянова* на данный момент находится во Франции. Туда она уехала в 2023 году после того, как отснялась в последнем сезоне «Ольги». Теперь актриса негативно высказывается о России.

Ранее в Госдуме родным Яны Трояновой* предложили экстренно госпитализировать актрису после ее высказываний о РФ.

*(Признана иноагентом на территории РФ)