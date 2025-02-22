«Из грязи в князи»: Прохор Шаляпин раскритиковал жену Петросяна из-за высказывания о брендовых сумках

Прохор Шаляпин раскритиковал жену Петросяна за историю с сумками.

Недавно супруга Евгения Петросяна публично осудила девушек, которые покупают подделки люксовых брендов из-за невозможности приобрести оригинал. Тогда Татьяна высмеяла таких людей и подчеркнула, что со стороны они выглядят нелепо. Однако не все представили шоу-бизнеса оценили такие высказывания.

Прохор Шаляпин подчеркнул, что Брухунова сделала такое громкое заявление, не подумав о сказанном. По словам телеведущего, блогерша сама забыла о том, как жила раньше и что когда-то она тоже не могла себе много чего позволить.

«Она высказалась, ну просто не от большого ума, опыта еще нет, дорвалась сама из грязи в князи. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: "Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь". Ну, потому что, понимаете, это такая глупость», — поразмышлял Прохор в интервью Ирине Лилло.

Однако Брухунова не отмаливается и отвечает на критику звездных коллег, высмеивая их за это. Ранее она даже заявила, что пишут «говорящие головые» в виде певиц и адвокатов.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова отправила детей от юмориста Евгения Петросяна за границу.

Также сообщалось, что Татьяна Брухунова жестко ответила на критику Безруковой и Гордон.