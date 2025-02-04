«Сбитые летчики»: Татьяна Брухунова жестко ответила на критику Безруковой и Гордон

Татьяна Брухунова назвала критикующих ее звезд сбитыми летчиками и бедолагами. Об этом стало известно из соцсетей.

Около недели назад Татьяна Брухунова спровоцировала скандал в соцсетях — она высмеяла москвичек, которых увидела в кафе с неоригинальными сумками Hermes. Высказывание жены Евгения Петросяна вызвало бурное обсуждение как среди обычных пользователей, так и звезд.

С критикой в адрес Брухуновой выступили адвокат Екатерина Гордон и актриса Ирина Безрукова. Однако жена юмориста не стала молчать и ответила на замечания звездных коллег.

«Актрисы, которые не снимаются в большом кино, певицы, которые превратились в говорящие головы на тв, даже адвокат был в этой „теплой“ компашке (интересно, клиенты этой дамы, которая публично оскорбляет незнакомого ей человека, не разбежались?!). В этом списке вы не встретите успешных, реализованных, знаменитых и богатых. Чао-какао, бедолаги!» — прошлась по обидчикам она.

Брухунова заявила, что знаменитости, позволившие себе комментарии в ее адрес, являются «сбитыми летчиками».

«Обо мне говорят, фантазируют, пишут „небылицы в лицах“, снимают зашкварные передачки на ТВ, собирают „уважаемую публику“ в студии „помыть косточки“, придумывают и сами же верят в то, что нафантазировали. Кто делает это?! „Сбитые летчики“», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что экс-жена Джигарханяна поддержала молодую супругу Петросяна.