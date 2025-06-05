Настя Ивлеева рассказала о втором свадебном платье со шлейфом и пушистой накидкой. Блогерша поделилась фотографиями с торжества в соцсети.

В конце весны Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу в Ялте. Теперь блогерша делится подробностями торжества. По словам Насти, в праздничный день на ней было несколько платьев, и одно из них она показала в соцсети. Ивлеева выбрала лаконичное белое платье с длинным шлейфом и накидкой с перьями, из-за которой ее сравнили с лебедем. На спине Насти был вырез, а дополнили образ прозрачные туфли и нюдовый макияж.

«Боже, как хороша! Женственно, стильно и красиво! Хочу быть такой же стройной», — написали подписчицы.

Напомним, избранником блогерши стал Филипп Бегак. Как выяснилось, на свадьбе не было его матери.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева оценила первый свадебный образ Ивлеевой. Эксперт назвала «комичным» чепец на голове Насти. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Настя Ивлеева погасила все долги перед налоговой после тайной свадьбы.