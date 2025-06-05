Блогерша Настя Ивлеева погасила все долги перед налоговой после тайной свадьбы

Блогерша Настя Ивлеева погасила все долги перед налоговой службой. Об этом стало известно ТАСС после новостей о тайной свадьбе телеведущей с Филиппом Бегаком.

В 2023 году Настя попала в большой скандал из-за «голой» вечеринки в Москве. В то же время стало известно, что она не платила налоги за свою деятельность. Сумма долга была внушительная - 11 217 613 рублей. Но теперь перед ФНС Ивлеева абсолютно чиста.

«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», - заверили в правоохранительных органах.

Напомним, что в 2025 году Настя также вышла из всех своих бизнесов. Начиная с 2023 года, она избавлялась от фирм. И месяц назад телеведущая покинула свою последнюю компанию - ООО «Коленки пчелы». Она выпускала снеки и газировки, но после «голой» вечеринки погрязла в судах.

Сейчас Настя решила заниматься медиа. Она зарегистрировала свое СМИ «Настеж», в котором обсуждает новости России и мира.

Ранее мать мужа Насти Ивлеевой пожалела ее после тайной свадьбы.