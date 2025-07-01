Ивлеева отреагировала на слова экс-подруги Коваль, запретившей их сравнивать

Настя Ивлеева отреагировала на слова экс-подруги Юлии Коваль, запретившей их сравнивать. Настя посвятила пост блогерше в Telegram-канале.

В Сети появилось видео, на котором Коваль рассказывает о любви к деревенской жизни и собственном поместье. После признаний блогерши ее сравнили с Ивлеевой, которая снимает шоу о сельской жизни. В ответ на это Коваль попросила не проводить параллели между ней и Настей.

«Это плохо заканчиваются», — пояснила она.

Ивлеева, которая когда-то была близка с Коваль, резко отреагировала на ее высказывание. Так, Настя высмеяла фамилию экс-подруги и посоветовала ей работать по профессии.

«Кстати, коваль — это тот, кто делает подковы лошадям, это я на ферме узнала! Лучше бы Юля по профессии работать пошла», — высказалась блогерша.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о съемках шоу про деревенскую жизнь. Подробности читайте в этой новости.

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