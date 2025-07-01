Андрей Малахов поддержал задержанного Карапетяна вслед за Филиппом Киркоровым

Андрей Малахов поддержал задержанного Самвела Карапетяна вслед за Филиппом Киркоровым. Телеведущий высказался о судьбе бизнесмена в соцсети.

Андрей Малахов поддержал семью задержанного в Армении бизнесмена. По словам телеведущего, он хорошо знает жену Самвела и помнит ее помощь в трудную минуту. Андрей считает, что предприниматель будет чувствовать любовь семьи, даже находясь далеко от нее.

Также Малахов рассказал о заслугах Самвела. По его словам, бизнесмен строит «самый грандиозный цирк в Европе» и готовит лучшее представление для жителей Еревана.

«Он обязательно почувствует ту любовь, которую мы сегодня посылаем этому человеку, который недавно потерял отца, который в августе готовится встретить свое 60-летие, а к своему дню рождения строит один из самых грандиозных цирков в Европе и готовит лучшее представление для жителей Еревана. Поэтому я посылаю вашей семье энергию любви, поддержки, и я всегда, всегда рядом», — высказался телеведущий.

Ранее с поддержкой в адрес бизнесмена выступил Киркоров. Певец назвал обвинения «абсурдными» и «надуманными». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что санаторий ведущего Андрея Малахова задолжал налоговой 2 млн рублей.