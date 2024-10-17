Иван Ургант заработал на книге с пустыми страницами 3,5 млн рублей

Иван Ургант заявил, что продал книгу с пустыми страницами за 3,5 млн рублей. Телеведущий сообщил о заработке в соцсети.

Иван Ургант продал 5 тысяч экземпляров своей книги «Припухлые железы жизни» на сумму 3,5 млн рублей. Все полученные средства он перечислил детскому хоспису «Дом с Маяком».

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову или, скорее, полуслову. Исключительно благодаря вам в детский хоспис «Дом с Маяком» перечисляется вся прибыль в количестве 3 500 000 рублей», — высказался Иван.

Отметим, что книга «Припухлые железы жизни» имеет только обложку, название и оформление. Ее страницы пустые. Издание содержит юмористическую аннотацию: «Как тонкий, хорошо чувствующий своего читателя автор, Ургант умело сочетает увлекательный сюжет с ярким описанием героев, при этом оставляя возможность прочитать между строк».

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