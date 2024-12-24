Иван Ургант выступил на корпоративе снятого с эфира шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант выступил на корпоративе шоу «Вечерний Ургант», которое сняли с эфира после февраля 2022 года. Фотографию с мероприятия опубликовал у себя в соцсетях креативный продюсер Николай Маратканов.

На снимке была изображена сцена с логотипом программы, а у микрофона стоял Иван Ургант. Он был в белой футболке, черных брюках и сером свитере.

Подробности выступления ведущего не приводятся.

Напомним, что осенью этого года в СМИ появилась информация о том, что Ургант собирается вернуться на телевидение в новогодние праздники. Отмечалось, что команда шоу якобы уже работает на Первом канале в других проектах.

Весной этого года Иван признался, что возвращается в кино после перерыва, который длился три года. Он публиковал в соцсетях афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Позднее стало известно, что ленте не выдали прокатное удостоверение. В Минкульте РФ подчеркивали, что в ведомство не поступало заявление о выдаче разрешения на прокат.

Ранее мы писали о том, что телеведущие Иван Ургант и Алла Михеева вышли в свет впервые за долгое время.