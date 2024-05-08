Минкульт не получал заявление о выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Министерстве культуры рассказали журналистам о том, что ведомство не получало заявление от создателей фильма «Во сне ты горько плакал» с просьбой выдать прокатное удостоверение.

В фонде Александра Сокурова «Пример интонации», который связывают с производством картины, не смогли ответить о том, появится ли фильм в прокате.

«Мы не имеем отношения к этому фильму, у нас был только съемочный период», — рассказала директор фонда Маргарита Афонина.

Ранее активист Виталий Бородин сообщал о том, что ему пришел ответ из Минкульта, в котором говорилось, что картина Николая Солодникова не получала прокатного удостоверения, а значит, не может демонстрироваться в кинотеатрах.

Главную роль в фильме сыграл телеведущий Иван Ургант.

Ранее мы писали о том, что продюсер Рудченко оценил попытку Ивана Урганта вернуться на телеэкраны.