Телеведущие Иван Ургант и Алла Михеева вышли в свет впервые за долгое время. Об этом сообщает StarHit.

В Москве в Центральном доме литераторов прошел благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство». Гостями мероприятия стали Ургант и Михеева, которые редко выходят в свет. Знаменитости не только увлеченно высказывались по теме вечера, но и не забывали шутить. Так, например, Ургант вспомнил про Владимира Познера, с которым ездил в тур по зарубежным странам.

«У меня есть друг, его зовут Владимир Владимирович Познер, ему 90 лет. Он продолжает играть в теннис. Говорит, что обязан в том числе ему своей спортивной и интеллектуальной формой», — высказался Иван.

Алла, в свою очередь, пожалела, что поздно узнала про теннис.

«Говорят, два полушария развиваются. Слишком поздно я начала заниматься теннисом!» — ответила знаменитость.

Ранее Иван Ургант пошутил про умение Познера торговаться с Первым каналом. Подробности читайте в этой новости.